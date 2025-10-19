ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и остава на три точки от върха

Стопкадър Диема Спорт

Преследвачът на лидера ликува.

ЦСКА 1948 победи с 1:0 Локомотив (София) като гост в столичния квартал "Надежда". Решаващо се оказа попадението на резервата Елиас Франко в 74-ата минута. Двубоят беше двуостър, като и пред двамата вратари имаше голови положения.

С успеха отборът на Иван Стоянов остава на три точки от лидера в efbet Лига Левски, който по-рано през деня удари Черно море с 3:1 на "Тича" и временно имаше преднина от шест точки на върха, пише Sportal.bg.

