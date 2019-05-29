ЦСКА 1948 привлече голмайстор от Черно море

Ръководството на ЦСКА 1948 обяви трети летен трансфер на своя официален сайт. Това е младият нападател Валентин Йосков. Ето какво написаха "червените":

"ЦСКА има удоволствието да ви представи един от добрите млади нападатели в България. Договор с клуба подписа Валентин Йосков. Голаджията навършва 21 години на 5 юни.

До тази пролет е бил собственост на Черно море. Израства в школите на Нефтохимик и Черноморец, но още на 13 години преминава на "Тича". Дебютира едва 17-годишен за първия тим на Черно море, като заменя Паланков при гостуване на Левски. През последния сезон Йосков игра като преотстъпен в Черноморец (Балчик), където отбеляза 8 попадения.

"ЦСКА предлага възможност за развитие. Кирил Котев ми се обади с предложение и нямаше как да откажа. Знам, че целта е първото място и с добра подготовка ще я постигнем. Играл съм с Емо Михайлов и Сашо Александров, познавам и останалите момчета", заяви Йосков, след като подписа с ЦСКА.

Успех на Валентин!"

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