ЦСКА 1948 ще получи 1,8 млн. евро след финализиране трансфера на български национал
Кадър Спортал
ЦСКА 1948 ще получи 1,8 млн. евро след финализиране трансфера на българския национал Росен Божинов от Антверп в италианския Пиза, научи Sportal.bg.
Причината е клауза в договора на защитника, който преди година и половина парафира с белгийците след сделка с “червените” на стойност 500 000 евро. Българският клуб успя да си издейства и 30% от бъдещ трансфер на бившия си футболист.
Той е на път да се финализира, тъй като Антверп и Пиза водят заключителни преговори, а сделката ще е за около 6 млн. евро.
Припомняме, че Божинов е юноша на Етър и ЦСКА. Той дори записа мач за първия отбор на “червените” при злополучна загуба с 0:5 от Лудогорец в Разград. След това 20-годишният роден национал премина в ЦСКА 1948, където игра първаночално за третия и втория тим. През 2024 г. е качен в първя отбор и шест месеца по-късно е продаден на Антверп.
ЦСКА 1948 няма да е единственият български клуб, който ще получи процент от въпросните милиони. На Етър и ЦСКА също се полагат някакви пари, тъй като е играл при тях като юноша, но те са незначителни на фона на 2,3-те милиона евро за ЦСКА 1948 - 500 000 при първия трансфер и бъдещите 1,8 млн. от продажбата му в Пиза.
