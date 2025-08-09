ЦСКА-Черно море 0:0, без опасности след почивката

Булфото

Към момента, минути след помичвака, резултатът ЦСКА-Черно море е 0:0, без опасности след почивката, предаде Гонг.бг.

След първото полувреме ЦСКА имаше предимство във владението на топката – 60% срещу 40% за Черно море. „Червените“ обаче така и не успяха да застрашат сериозно вратата на Пламен Илиев, като отправиха общо четири изстрела, като само един от тях бе точен и стражът на гостите се справи. „Моряците“, от своя страна, не отправиха удар по посока вратата на Густаво Бусато.

Старши треньорът на ЦСКА – Душан Керкез, не можеше да разчита на Кевин Додай, който получи травма на една от тренировките през седмицата, както и на последното ново попълнение Леандро Годой, тъй като му е нужна нова работна виза след трансфера от Берое. Наставникът на „червените“ беше направил две промени в сравнение с играчите, които започнаха при поражението с 0:1 от Локомотив Пловдив преди седмица - Петко Панайотов и Иван Тасев бяха заменени от друго ново лице Пастор, преквалифициран в дясно крил, и Илиан Илиев-младши, който стартира, от първата минута за пръв път от началото на сезона, тъй като доскоро лекуваше контузия. Пред вратаря Густаво Бусато в защита действаха Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова и Сейни Санянг. В центъра на терена оперираха Джеймс Ето’о и Давид Сегер, а по-напред беше изнесен Илиев. По фланговете нападаха Пастор и Улаус Скаршем, а Йоанис Питас водеше атаката.

Треньорът на Черно море - Илиан Илиев, беше предприел две рокади, спрямо победата с 4:0 над Берое в миналия кръг - сред титулярите се завърна вратаря Пламен Илиев вместо Кристиан Томов, както и Николай Златев, който реализира хеттрик срещу заралии и заменя Георги Лазаров. Пред Илиев в защита бяха поставени Цветомир Панов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров и Даниел Мартин. Средата на терена по поверена на капитана Васил Панайотов и Давид Телеш, а Асен Чандъров действаше в по-предни позиции. Златев и Жоао Педро оперираха по фланговете, а Селсо Сидни беше на върха на нападението.

Преди началото на двубоя вратарят и капитан на ЦСКА - Густаво Бусато, бе награден за своя 200-и мач с екипа на „червените“.

В откриващите десетина минути липсваха опасни ситуации пред двата състава, които опитваха по няколко атаки, но те завършваха или с неточни подавания в наказателното поле, или с блокирани изстрели. В седмата минута Иван Турицов бе санкциониран с жълт картон за нарушение вдясно от наказателното поле. При последвалия пряк свободен удар Давид Телеш потърси директен изстрел по земя към вратата на Густаво Бусато, но бранител в червено отклони топката в ъглов удар.

Чак в 18-ата минута Пастор нанесе първия изстрел към вратата на гостите пред наказателното поле, но топката премина над напречната греда на Пламен Илиев.

Само две минути по-късно дойде и най-чистата ситуация до момента в двубоя. ЦСКА разви скоростна атака по десния фланг, а след това топката премина през центъра и стигна до Сейни Санянг, който от границата на наказателното поле насочи топката в очертанията на вратата с левия крак. Пламен Илиев обаче реагира отлично и отрази удара с дясната си ръка, а след това много хладнокръвно Цветомир Панов върна с глава за своя вратар.

"Червените" понатисниха съперника в неговата половина и малко след това Улаус Скаршем влезе в наказателното поле, но мигновено бе блокиран от бранител в зелено-бяло, което му попречи да се завърти и да нанесе удар. В 25-ата минута Адриан Папеня реши да стреля директно от пряк свободен удар от дистанция, но неточно над вратата на "моряците".

Темпото обаче отново спадна сериозно, като домакините владееха повече топката, но така и не успяваха да измислят нещо по-креативно в нападание. В 39-ата минутаИлиан Илиев-младши финтира Влатко Дробаров и Николай Златев отдясно по атаката, проби до границата на наказателното поле и отправи шут по земя в близкия ъгъл с левия крак. Топката обаче се спря във външната страна на мрежата.

В първата минута от добавеното време една рикоширала топка стигна до Давид Сегер отляво в наказателното поле и той стреля, получи се рикошет във Влатко Дробаров и напусна терена в корнер. След неговото изпълнение, Джеймс Ето'о опита удар от въздуха, но безкрайно неточно.

На почивката Илиан Илиев извърши промяна и пусна в игра Асен Дончев на мястото на Николай Златев.

Втората част започна с шанс за ЦСКА. В 47-ата минута Давид Сегер изпълни центриране от пряк свободен удар към далечната греда, откъдето Йоанис Питас с глава насочи топката към непокрития Лумбард Делова. Изстрелът на косовския футболист от 8-9 метра обаче бе спрян от защитник на гостите.

В 55-ата минута Джеймс Ето'о нанесе шут от пряк свободен свободен удар на добра позиция пред наказателното поле, но не успя да уцели вратата. Още преди да е изтекла същата минута Улаур Скаршем получи пред дъгата на наказателното поле и стреля с десния крак, но на безопасна дистанция покрай дясната греда на Илиев в аут.

Въпреки опита за натиск на ЦСКА, Черно море създаде добра възможност за гол в 63-ата минута. Неточно подаване на Давид Сегер към Сейни Санянг бе пресечено, след което варненци изведоха бърза контраатака чрез Жоао Педро, който изведе много хубано Георги Лазаров. Младият нападател напредна, влезе в наказателното поле и пробва удар, но бе блокиран. След това обаче "червените" не успяха да изчистят, Густаво Франса също опита да вкара, но Бусато боксира, а след това отново Лазаров стреля, но прати топката над вратата.

Малко след това Душан Керкез направи първата си рокада и пусна в игра Джейсън Локило на мястото на Илиан Илиев-младши.

