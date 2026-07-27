ЦСКА София би Ботев (Пд) с 3:2

Снимка: Булфото

ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3:2 в атрактивен мач от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на "червените" Жоел Цварц се отличи с две попадения, а силни изяви имаше влезлият като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и попадение, пише БТА.

Треньорът на "червените" Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона.

Първото полувреме двата отбора предложиха открит футбол с редица голови ситуации, по-чистите от които бяха за пловдивчани.

Ботев беше близо до попадение, но удар на Карлос Меоти срещна гредата. В 21-ата минута Тамиму Уору сбърка при връщането на топката към Лапоухов. Окох остана очи в очи със стража на "армейците", но вратарят спаси.

В 26-ата минута Калу отново създаде проблеми на Уору, но изстрелът му премина над напречната греда.

Слабите изяви на Уору приключиха в 30-ата минута, когато Христо Янев го смени и пусна на негово място Пастор.

Именно Пастор сбърка в 38-ата минута, което принуди Лапоухов да се намесва, но при добавката Карлос Алгара даде аванс на "канарчетата".

ЦСКА реагира бързо и в 41-а минута новото попълнение Жоел Цварц изравни с прецизен удар в долния ляв ъгъл.

"Червените" владееха топката през втората част, но трудно създаваха опасни ситуации. Вратарят на Ботев Даниел Наумов спаси изстрели на Цварц и Бруно Жордао от далечно разстояние, а веднъж Лео Перейра стреля неточно след отличен пробив на влезлия като резерва Йоанис Питас.

Истинска голова фиеста се разрази в самия край на мача. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване отбеляза втория си гол в мача.

Минута по-късно Питас вкара трети гол за ЦСКА и изглеждаше, че мачът е решен. Ботев запази шансове в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3:2.

Редактор "Екип на Петел",

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