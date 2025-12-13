ЦСКА е на четвъртфинал за Купата

Снимка Булфото

Известен е петият четвърфиналист във втората по сила футболна надпревара у нас.

ЦСКА се класира за 1/4-финалите в турнира Sesame Купа на България след труден успех с 2:1 над Локомотив (София). Гостите откриха резултата чрез Спас Делев още в шестата минута, но в 29-ата Садио Дембеле си вкара комичен автогол, пише Sportal.bg.



Бруно Жордао осигури "червения" успех след страхотен фалцов изстрел в 69-ата минута, който се оплете в горния ляв ъгъл на вратата.

Освен ЦСКА за четвъртфиналите се класираха също Левски, Арда, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив.

Утре са срещите Добруджа - Ботев Враца и Локомотив Пловдив - Монтана, а в понеделник Септември ще приеме Лудогорец.

