ЦСКА и Лудогорец излизат тази вечер на Националния стадион

снимка: Булфото

Днес от 20:15 часа ЦСКА и Лудогорец излизат в най-интересния двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Той ще се проведе на Националния стадион “Валил Левски”, където вчера се игра двубой по ръгби между националните отбори на България и Турция.

“Червените”, които заемат незавидното 13-то място, ще търсят първи успех под ръководството на новия треньор Христо Янев, който преди седмица дебютира с 1:1 срещу Локомотив (София). До този момент те са със само един шампионатен успех от началото на сезона, надигравайки трудно с 3:1 Септември, което е крайно недостатъчно предвид амбициите и вложените огромни средства в инфраструктура и футболисти, предава Спортал.

Добрата новина в клуба е завръщането след травми на двама клучови футболисти - Лумбард Делова и Иван Турицов. Те вече тренират с отбора и би трябвало да попаднат в групата, а защо не и в титулярния състав. Още повече, че Турицов получи повиквателна и за националния тим на България.

Почти сигурно аут за двубоя е норвежецът Улаус Скаршем.

Лудогорец също не е в най-добрата си форма, но пък отново е основен претендент за титлата. “Орлите” са единственият тим в елита, който все още не е допуснал поражение - 6 победи и три равенства. Това обаче едва ли ги успокоява, тъй като макар и с два мача по-малко те имат да наваксват точки спрямо намиращите се пред тях Левски, ЦСКА 1948 и Черно море.

Те обаче идват след сериозен сблъсък в Европа срещу Бетис (0:2) и се предполага, че ще са по-уморени от “червените”.

Именно срещу испанците контузия получи централния защитник Куртулуш, който бе заменен принудително в началните минути на мача и почти сигурно ще е аут за днешния сблъсък. Също така Лудогорец не може да разчита на трайно контузения централен нападател Квадво Дуа, а не е ясно и състоянието на десния бек Йоел Андерсон.

Очакванията са наставникът Руи Мота да извърши някои промени спрямо 11-те, които стартираха срещу Бетис и най-вероятно сред тях ще видим Ивайло Чочев.

