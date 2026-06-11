ЦСКА и ММС се разбраха за "Армията"

Стопкадър Спортал.бг

ММС и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в „Спортни имоти Българска армия“ АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА, пише Спортал.бг.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион „Българска армия“. Двете страни очертаха необходимите последващи действия за окончателното формиране на правната рамка, която да гарантира успешното финализиране на проекта в установените срокове. Беше изразена и обща позиция, че запазването на съществуващото съотношение на участие в дружеството осигурява необходимия баланс между държавния интерес и инвеститорите.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че конструктивният диалог между двете страни ще продължи за успешното завършване на проекта в интерес на българския футбол и хилядите червени привърженици.

Редактор "Екип на Петел",

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