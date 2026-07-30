ЦСКА изгони шампион по борба

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Голям скандал разтресе родната борба! Двукратният бронзов медалист от световни първенства Айк Мнацаканян е бил брутално изгонен от борческия клуб на ЦСКА, научи Блиц от свои сигурни източници.

Причината за шокиращата разлъка между арменеца с български паспорт и "армейците" е фактът, че националът е решил да се готви на високопланинската база "Белмекен" заедно с държавния тим в класическия стил, пренебрегвайки клубните нареждания.

Екшънът се заплита още повече, тъй като от Българската федерация по борба (БФ Борба) разпространиха официално прессъобщение, в което се съобщава за отстранен състезател от СК Борба ЦСКА. В него централата, оглавявана от легендарната Станка Златева, прави опит да запази дипломатичност и умишлено не назовава конкретно име, но запознати са категорични, че става дума именно за Мнацаканян. Какво се казва в официалното съобщение на БФ Борба? В позицията на федерацията ясно се загатва за напрежението между клубната управа и състезателя.

"Утре завършва подготвителният лагер на националния отбор по класическа борба във високопланинския спортен комплекс "Белмекен", който започна на 10 юли и е важен етап от подготовката за предстоящите световни първенства през 2026 година. В лагера взеха участие 19 състезатели от 6 клуба, които проведоха подготовка под ръководството на националните треньори. Подготовката е част от утвърдената от Министерството на младежта и спорта (ММС) програма за подготовка на националните отбори и е насочена към участието на класиците в предстоящите световни първенства през 2026 година – за юноши и девойки до 20 години в Братислава, Словакия, за мъже и жени до 23 години в Лас Вегас, САЩ, както и за мъже и жени в Астана, Казахстан. С изключение на един състезател борците на СК Борба ЦСКА, включени в официалната покана на Българската федерация по борба (БФ Борба), не уважиха поканата и не взеха участие в подготвителния лагер на Белмекен. Единственият борец на СК Борба ЦСКА, който взе решение да се включи в подготовката на националите от 10 до 31 юли 2026 г., своевременно е бил отстранен от клубния си отбор", съобщиха по-рано днес от БФ Борба. Оттам са категорични, че "поради неучастието си в подготовката състезателите на СК Борба ЦСКА няма как да представят България на световни и европейски първенства, както и на елитни международни турнири по борба". "Федерацията няма как да носи отговорност за участия на международния тепих на борци, които бойкотират националните отбори и програмата за подготовка, одобрена от ММС", пише още в прессъобщението на БФ Борба.

Кой е Айк Мнацаканян?

Роденият в Грузия борец от арменски произход е сред най-разпознаваемите и успешни лица в класическия ни стил през последните години. Зад гърба си той има завидна визитка, защитавайки трибагреника на най-големите спортни форуми:

Световни първенства:

Двукратен бронзов медалист в категория до 72 кг от Будапеща (2018 г.) и Нур-Султан (2019 г.).

Европейски първенства:

Носител на още два бронзови медала от шампионатите на Стария континент през 2019 и 2022 г.

Олимпийски игри:

Участник на Летните олимпийски игри в Токио 2020 и Париж 2024.

На последното Европейско първенство в Братислава през 2025 г. Мнацаканян демонстрира лъвско сърце, като въпреки тежка травма (счупен нос) стигна до малкия финал в категория до 77 кг и завърши на почетното пето място. Само преди броени месеци Айк донесе поредна титла за ЦСКА на Държавното първенство пред погледа на Гриша Ганчев. Изгонването му от клуба в този момент е истинска бомба, която тепърва ще предизвиква бурни трусове.

Редактор "Екип на Петел",

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