ЦСКА изхвърли участника в последните две издания на Шампионската лига Карабах

Снимка: Булфото

ЦСКА София се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като отстрани с дузпи (5:4) участника в последните две издания на основната фаза на Шампионската лига Карабах (Агдам). Българите отстраниха азербайджанския тим след изпълнение на дузпи. В редовното време и продълженията отборите не успяха да си вкарат гол, като това се случи и в първия двубой.

В трети кръг на ЛЕ „червените“ ще мерят сили с израелския Макаби Тел Авив, който домакинства в Батуми, Грузия. Карабах се насочва към Лига на конференциите срещу Динамо Киев.

При отпадане, “армейците” ще продължат участието си в Лигата на конференциите. Съперникът ще е един измежду Динамо Киев или ПАОК.

Редактор "Екип на Петел",

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