ЦСКА измъкна равен в Баку

Стопкадър Диема Спорт

Карабах и ЦСКА завършиха 0:0 в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа в Баку. Така всичко ще се реши в реванша в София след една седмица.

Първият точен удар, макар и слаб, беше създаден от "червените" - в петата минута Йоанис Питас пробва мерника си от двайсетина метра. В 11-ата минута домакините осъществиха опасна акция по фланга, която завърши с изстрел на Бруно Ланга, но Фьодор Лапоухов следеше ситуацията внимателно и изби, пише Спортал.бг.

Последваха атаки и към двете врати, остри сблъсъци, но нищо кой знае колко интересно пред Матеуш Кохалски и Фьодор Лапоухов. В 35-ата минута феновете, около 25 000, запалиха фенерчетата на своите телефони, правейки светлинно шоу по трибуните. В последните секунди на първата част вратарят на армейците улови силен изстрел от фаул, отсъден на около 25 метра от голлинията.

Футболистите на ЦСКА започнаха настъпателно второто полувреме и създадоха лек натиск, който се изрази в опасен удар на Йоанис Питас в 47-ата минута. Топката обаче се отби в тялото на бранител в тъмен екип. Малко след това Дейвид Пастор имаше възможност да центрира отдясно и да създаде напрежение пред рамката на Карабах, но бразилецът не сполучи.

В 59-ата минута "конниците" достигнаха до гол след разбъркване пред вратата на ЦСКА. Попадението на Кади Борхес обаче беше отменено заради засада, като съдийското решение беше потвърдено след около половин минута от VAR.

Българският тим отговори с опасна акция отдясно, завършила с диагонален изстрел на Дейвид Пастор, който обаче не затрудни полския страж на домакините.

Последваха остри атаки и към двете врати, което придаде на срещата подчертано отворен характер. Удар на Йоанис Питас беше блокиран, а в 68-ата минута Годой беше блокиран в последния момент на границата на наказателното поле. В 73-ата минута Янев извърши първите си две смени - Исак Соле и Жоел Цварц влязоха на местата на Макс Ебонг и Леандро Годой. Скоро след това Питас влезе опасно в пеналтерията на домакините, но ударът му беше избит в корнер.

В 79-ата минута Карабах беше близо до гол - първо Лапоухов изби силен шут от дистанция, а след това Жан-Филип Гбамен изби в корнер и за малко да си отбележи автогол. В 83-ата минута беларуският вратар на ЦСКА боксира нов далечен изстрел.

Към края дебют за армейците записа новият им бек Тамиму Уору, който в 84-ата минута смени Анжело Мартино.

Редактор "Екип на Петел",

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