ЦСКА може да срещне сензация в Шампионска лига

Стопкадър УЕФА

Носителят на Купата на България - ЦСКА, ще играе срещу победителя от двойката Карабах - Вестри във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. Това отреди тегленият днес жребий в Нион.

Първият двубой ще е на 23 юли в Азербайджан, а реваншът в София е след седмица.

Останалите потенциални съперници на "червените" бяха победителят от Войводина - Ференцварош, Виктория (Пилзен), Мидтиланд и Андерлехт, пише Спортал.бг.

В момента Вестри заема шесто място, но във второто ниво на исландското първенство след 9 изигрании кръга.



Далеч по-познат е азербайджанският Карабах. През миналия сезон той участва в оснвната фаза на Шампионска лига, след като отстраняват Шелбърн, Шкендия и Ференцварош. Там се превърна в една от сензациите. Победи Бенфика, Копенхаген и Айнтрахт, а взе и точка от Челси в Баку (2:2). Така стигна до елиминациите, където отпадна от Нюкасъл.



Въпреки силното си представяне в ШЛ загуби титлата от Сабах.

Преди две години Карабах игра и срещу Лудогорец в квалификационните кръгове на ШЛ. Тогава "азерите" загубиха домакинството си с 2:1, но на реванша сътвориха чудо, разгромявайки "орлите" със 7:2 след продължения.

Редактор "Екип на Петел",

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