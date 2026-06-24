ЦСКА обяви новата си перла

Снимка Фейсбук, ЦСКА

Отборът на ЦСКА обяви привличането на опитен играч с име на Апенините.

Ето какво написаха армейците на страницата си във Фейсбук:

Италианският полузащитник пристига при „армейците“ от кипърския Анортозис и подписа договор за две години, превръщайки се във второто ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец. Той ще носи фланелката с номер 8.

🏆 30-годишният халф има впечатляваща визитка. Сенси е двукратен шампион на Италия и двукратен носител на Суперкупата на страната с Интер, а също така е записал 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия.

🔴 Добре дошъл в ЦСКА, Стефано! Пожелаваме ти много успехи, голове и трофеи с червената фланелка!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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