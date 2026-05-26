ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

Стопкадър Диема Спорт

Ръководството на ЦСКА излезе с открито писмо до футболната общественост. "Армейците" поискаха изваждане завинаги от съдийството на Стоян Арсов, Васил Минев и Денислав Сталев, които снощи подминаха дузпа за тима на Христо Янев срещу Лудогорец.

По-рано през деня БФС обяви, че спира за неопределено време правата на първите двама. От Борисовата градина поискаха да бъде изваден и аудиозаписът от Разград, за да се чуе какво точно си казват реферите преди да подминат нарушението срещу Леандро Годой, пише Спортал.бг.

"Позиция на ПФК ЦСКА



Вчера станахме свидетели на една от най-бруталните, необясними и скандални грешки в българското футболно първенство. Вероятно няма да сгрешим, ако кажем – и в цялата история на българския футбол! Неотсъдената дузпа от главния съдия Стоян Арсов в полза на ЦСКА след брутално и опасно за здравето влизане от страна на футболист на Лудогорец с бутоните в гърдите на Леандро Годой, което се случи пред очите на главния рефер и пред цяла България и бе повторено в детайли от телевизионното излъчване, е тежка присъда за нивото на българското футболно съдийство. Липсата на реакция от страна на VAR екипа в лицето на Васил Минев и Денислав Сталев пък на практика е престъпление срещу играта! Тя компрометира не само феърплея и справедливостта, но основателно повдига въпроса защо изобщо се използва системата за видео повторения в българското първенство и чии интереси обслужва тя.

Защото още в реално време на всички на стадиона и на зрителите пред екраните им стана ясно, че това е абсолютно нарушение, при това застрашаващо здравето на футболиста на ЦСКА, заслужаващо не само отсъждане на дузпа, но и задължителен червен картон.Вместо реакция обаче, натоварените с отговорността за коригиране на грешката на главния съдия не само се подиграха с принципите на играта, подминавайки безмълвно ситуацията, но показаха, че за тях ценности като морал, достойнство и принципност на практика не означават нищо. Жалките им опити за извинение към треньорския щаб на ЦСКА след мача само потвърждават това!

ЦСКА твърдо настоява за адекватно и сурово наказание на целия съдийски състав на двубоя с Лудогорец, което според нас значи отнемане на правата им за съдийстване в българския професионален футбол завинаги! Категорични сме, че докато подобни рефери са допускани да ръководят двубои от елитната ни дивизия, целият български футбол ще страда. ЦСКА ще поиска и аудио записа от комуникацията в този момент между главния съдия, и съдията, отговарящ за ВАР. Смятаме, че футболната общественост в България заслужава да чуе как се взимат съдийските решенията в такива моменти!

В ЦСКА вярваме, че за да има повишаване на качеството и нивото на българския футбол са нужни професионализъм и феърплей, от истинска конкуренция на терена, а не извън него! Ще изискаме и решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади, тъй като случилото се на терена в Разград подкопава устоите на играта и преминава всякакви граници. Ние няма да замълчим и да махнем с ръка след поредната гавра с футбола и справедливостта!



ЦСКА е институция и кауза за милиони българи и няма да позволим безнаказано да се подиграват с любовта им", написаха "армейците".

