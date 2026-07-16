ЦСКА продължи в Европа след втора победа
Стопкадър Диема Спорт
Отборът на ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг в Лига Европа.
Армейците надделяха с 2:1 в реванша с Дери Сити в Северна Ирландия и с общ резултат 5:3 продължават напред.
Следващият съперник на играчите на Христо Янев ще е Карабах.
Резултатът бе открит от Елиъс Чапман в 47-ата минута, а в 75-ата Йоанас Питас изравни. Нападателят се възползва от силно изритана от вратаря Димитър Евтимов топка, измъкна се от опеката на двамата централни защитници и прехвърли технично излезлия да го пресрещне вратар.
Преди това – в 57-ата минута, двете публики се спречкаха на трибуните и съдията прекъсна срещата. Той прибра футболистите на двата отбора в съблекалните, но след 14 минути срещата бе подновена.
Накрая реферът даде 17 минути добавено време, през което ЦСКА бе притиснат в своята половина. Стражът Евтимов обаче имаше героични намеси, а в 107-ата минута резервата Мохамед Брахими изработи втория гол.
Крилото проби мощно и след кратко меле, шутира към голлинията, където кълбото се отклони от играч на домакините и влетя в мрежата – 2:1 за ЦСКА.
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