ЦСКА разби Спартак в "червена" голова фиеста

ЦСКА разгроми с 4:0 Спартак (Варна) в мач от 17-ия кръг на efbet Лига и по този начин "червените" записаха седма поредна победа във всички турнири - шест шампионатни и една за Купата.



Бруно Жордао откри резултата в 18-ата минута, а в 34-ата Джеймс Етоо удвои. Ландро Годой уби изцяло интригата с трето попадение в 70-ата минута, а седем по-късно Кошмара прониза още веднъж вратата на "соколите". И двата негови гола паднаха след асистенции на Етоо.

"Червените" можеха да вкарат поне двойно повече попадения, но през първата част на два пъти дясната греда спаси домакините след удари на Годой и Питас. Кипърският национал имаше още няколко възможности, а към края на срещата резервата Брахими изпусна сам срещу вратаря, предаде sportal.bg.

Наставникът на "червените" Христо Янев направи три промени спрямо 11-те, на които заложи при домакинската победа над Ботев Пд (2:1) в предишния кръг. Иванов смени наказания Лапеня, а също така получи и капитанската лента. Скаршем отстъпи мястото си на Панайотов, а Пастор започна вместо Турицов.

Питас прати топката в мрежата на варненци още в петата минута след изключително спирани, допълнено със завършващ удар от почти нулев ъгъл, но попадението правилно не бе зачетено поради засада.

В 10-ата Годой получи пас от Мартино, но ударът му от въздуха не се получи и излезе в аут. В ответната атака Спартак като по чудо не откри резултата. Шанде преодоля Делова отляво в наказателното поле и потърси далечния ъгъл с шут от 6-7 метра, но Лапоухов изби с крак.

"Соколите" организираха опасна атака и в 17-ата минута. Шанде овладя отляво в наказателното поле и върна за Йорданов, а младежкият национал стреля от точката на дузпата в аут.

Последва атака на ЦСКА и центриране отляво. То бе изчистено от "синята" отбрана, но топката попадна в Жордао. Халфът отправи силен удар от 22 метра, който след рикошет в Грънчов заблуди Ковальов и се озова в мрежата на домакините.

"Червените" можеха да удвоят в 25-ата минута, но фронталният удар на Илиев от десетина метра не намери целта.

Секунди по-късно Спартак за малко не изравни след пробив на Шанде. Крилото се справи с Пастор, а след това и с Делова. Така той се озова очи в очи с Лапоухов, но стражът на гостите за втори път излезе победител срещу най-опасния футболист на домакините.

Последва атака на ЦСКА в 29-ата минута. При нея Етоо центрира отдясно, а Годой засече в дясната греда. Топката попадна в Панайотов, който шутира под ъгъл в ръцете на Ковальов.

Двуострият мач продължи с пълна сила, от което отново се възползва по-класният тим, този на гостите. Пастор върна към Етоо в 34-ата минута, а халфът удвои след брилянтен шут от 25 метра с вътрешната част на ходилото на десния си крак.

Само 120 секунди по-късно Годой намери Питас, а кипърският национал нацели дясната греда, втора за "червените" в рамките на няколко минути. В 40-ата минута Питас пропусна още веднъж. Той засече с глава центриране отляво, но ударът му от границата на малкия пеналт попадна право в ръцете на Ковальов.

Малко след началото на втората част срещата бе прекратена за около пет минути заради димна завеса, която покри голяма част от игрището, и отборите изчакаха тя да се разсее.

След подновяване на играта Спартак заложи на по-дълго владеене на топката, но първата по-интересна ситуация се получи пред тяхната врата. Годой отправи опасен изстрел в 65-ата минута след подаване на Етоо, който профуча над напречната греда.

Далеч по-ниското темпо в сравнение с първото полувреме не се отрази на головата ефективност на гостите. В 70-ата минута Етоо намери Питас с дълъг пас в наказателното поле на съперника. Кипърският нападател овладя на гърди и шутира много добре. Ковальов плонжира и изби, но Годой с добавка вкара в празната врата поредния си гол през този месец срещу един от отборите, които най-често е пронизвал.

Седем минути по-късно Етоо записа втора асистенция и тя отново отиде към Годой. Халфът изведе Кошмара в наказателното поле на съперника и таранът на "червените" вкара покрай предварително хвърлилия се на земята, за да покрие десния ъгъл Ковальов.

В 86-ата минута резервата Брахими се озова сам срещу Ковальов, но шутира в тялото на вратаря, с което му изкара въздуха. И за тази атака Етоо бе с основна заслуга, тъй като отново той изведе своя съотборник.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЦСКА 0:4



0:1 Бруно Жордао 18

0:2 Джеймс Етоо 34

0:3 Леандро Годой 70

0:4 Леандро Годой 77

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 4. Алексиев, 7. Коуто, 8. Иванов, 11. Георгиев, 17. Маринов, 21. Шанде, 44. Грънчов, 50. Будинов, 88. Йорданов, 90. Стояновски

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой

