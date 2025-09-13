ЦСКА с гол в добавеното време и първа победа за сезона

кадър: Диема спорт

ЦСКА постигна първа победа в елита, след като надигра с 3:1 Септември в мач от осмия кръг на efbet Лига.



Успехът обаче не дойде никак лесно. Лумбард Делова откри резултата в 10-ата минута след удар от 60 метра, но в 84-ата Бертран Фурие изравни.

И когато "червените" вървяха към нова издънка, на хоризонта изгря таланта на младия Петко Панайотов. Халфът, който се появи към края на двубоя, реализира брилянтен гол от пряк свободен удар в 94-ата минута, с който донесе изстраданите три точки на своя отбор. Точка на спора пък сложи друга резерва - Мохамед Брахими, разписал се в 98-ата минута, допълва Спортал.

Въпреки успеха, феновете не останаха доволни от продукцията и започнаха да скандират "Оставка!" към треньорския щаб секунди след попадението на Панайотов и не престанаха да отправят този призив до края на мача.

Иначе наставникът на домакините Душан Керкез заложи на доста промени в сравнение с титулярните 11 от предишните двубои. Първата рокада бе на вратата. Лапоухов замени Бусато. В отсъствието на бразилеца капитанската лента отиде на ръката на Лапеня, а не при Турицов, който също започна от първата минута. В състава се завърна и Делова, който пропусна гостуването на Славия (2:2) от предишния кръг.

Големият отсъстващ сред титулярите бе централният нападател Питас. Кипърският национал играеше до днес в предни позиции заедно с Годой, но за този двубой остана на Пейката.



Също така направи впечатление, че почти всички последни попълнения на "червените" попаднаха в титулярния състав. Става въпрос за Пастор, Жордао, Годой, Мартино и Додай, но и те не се представиха на кой знае колко високо ниво.

Сблъсъкът започна с натиск на ЦСКА и "червените" пратиха топката в мрежата на гостите чрез Годой преди да са изтекли и две минути, но попадението правилно бе отменено поради засада на асистента Пастор.

Секунди по-късно Жордао отне топката пред наказателното поле на съперника и отправи опасен фалцов шут с левия крак покрай горния десен ъгъл на вратата.

В 5-ата минута Септември допусна колективна грешка при изнасяне на топката и за малко не получи гол, но ударът на Сегер от 30 метра бе избит пред голлинията. Секунди по-късно Иванов изведе отлично Пара сам срещу Лапоухов, тъй като крилото надбяга без проблем Мартино, но вместо да стреля реши да финтира и пропиля положението.

Последва контраатака на домакините. При нея Годой върна отлично към Додай, който не отправи най-добрия изстрел от петнайсетина метра.

Така се стигна до 10-ата минута, в която ЦСКА поведе. Делова видя, че Георгиев е излязъл напред и отправи прехвърлящ удар зад центъра на терена. Стражът на Септември можеше да го отрази, но при опит да улови топката я изпусна във вратата.

Това бе второ подобно попадение за "червените" през сезона. В предишния кръг по този начин реализира и Джеймс Етоо, който откри резултата срещу Славия, но днешният гол беше от още по-далечна дистанция.

В 18-ата минута ЦСКА съвсем спокойно можеше да удвои. Сегер изведе Додай сам срещу вратаря, но крилото шутира покрай дясната греда.

Девет минути по-късно Пара надбяга още веднъж Мартино и центрира за Фурие, а таранът на гостите стреля в аут.

В 28-ата минута Фурие отбеляза останал очи в очи с Лапоухов след асистенция на Иванов и първоначално попадението беше зачетено. ВАР арбитърът Валентин Железов обаче сигнализира за изблъскване в гръб на голмайстора срещу Лапеня секунди по-рано, когато защитникът на "червените" загуби топката, и главният съдия Мартин Марков коригира решението си отсъждайки правилно фал в полза на ЦСКА.

В 38-ата минута Септември за пореден път заложи на къси подавания при изнасяне на топката и отново сбърка разиграването в невралгична позиция. Годой отне в наказателното поле на гостите и върна за Жордао, който не улучи вратата от 13-14 метра.

Втората част започна по-спокойно, но нещата се промениха в 62-ата минута. Тогава Сербер намери Фурие, който се озова на отлична стрелкова позиция, но ударът му от петнайсетина метра отиде в аут.

Осем минути по-късно Георгиев улови удар на Жордао от далечна дистанция. Четвърт час преди края на редовното време резервата Питас пробва да вкара атрактивно с гръб към вратата и ударът му се получи добре, но излезе в аут покрай лявата греда.

Лежерната игра на ЦСКА през второто полувреме му изигра лоша шега. В 84-ата минута Септември нацели напречната греда след центриране отляво. Топката бе овладяна от Фурие, който чрез ефектен шут от 12-13 метра я прати в мрежата на "червените".

В 87-ата минута ЦСКА изпусна отличен шанс да си върне преднината. Резервата Тасев шутира от дистанция, Георгиев изби, но Лапеня не успя да се разпише с удар от два метра, целейки тялото на стража.

И когато двубоят отиваше към равенство, на хоризонта изгря таланта на Петко Панайтотов. Халфът влезе в игра към края на двубоя, а в 94-ата минута на практика осигури трите точки на своите след брилянтен шут от пряк свободен удар.

Септември се хвърли напред да търси ново изравняване, но при контраатака в 98-ата минута Брахими излезе очи в очи с Георгиев и реализира за крайното 3:1.

След този успех на ЦСКА вече няма отбор от efbet Лига без успех. Именно "червените" бяха единственият такъв тим до днешната късна вечер.

