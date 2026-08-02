ЦСКА се наложи над Дунав (Русе) и записа втори успех от началото на сезона

Снимки: Булфото

ЦСКА победи гостуващия Дунав (Русе) с 2:1 в среща от третия кръг на Първа футболна лига и записа втори успех от началото на сезона.

Радослав Апостолов откри резултата за гостите още в 10-ата минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадения на Жоел Цварц и Факундо Родригес, предава БТА.

Тимът на Христо Янев се изкачи на четвърто място в класирането със 7 точки, на две зад лидерите Левски и Лудогорец, а Дунав остава на дъното с три загуби от три мача.

Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, но след почивката ЦСКА имаше тотално превъзходство.

Гостите от Русе първи поведоха в резултата още в началото на двубоя, след като Апостолов се разписа с удар от около 25 метра.

В 17-ата минута Жоел Цварц се оказа най-съобразителен в наказателното поле и след добавка изравни за домакините. След това "червените" направиха още два пропуска и полувремето завърши 1:1.

През втората част Янев направи пет смени, три от които на почивката, а неговите футболисти продължиха да създават положения. В 79-ата минута Родригес да влезе в наказателното поле и с мощен диагонален шут с левия крак донесе успеха на ЦСКА.

В следващия кръг ЦСКА ще гостува на Септември София на 9 август, а Дунав ще приеме Арда Кърджали ден по-рано.

Съставите:

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Теодор Иванов (46-Стефани Сенси), Мохамед Брахими (65-Дейвид Пастор), Бруно Жордао (46-Жан-Филип Гбамин), Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Лео Перейра (65-Васил Каймаканов), Алехандро Пиедраита (46-Йоанис Питас), Жоел Цварц

Дунав: Георги Китанов, Марио Дилчовски (85-Илкер Будинов), Андре Алвеш, Кириякос Антониу, Хосе Кабаркас, Димитър Тодоров, Радослав Апостолов, Владан Видакович, Кристиян Бойчев (75-Стефан Гаврилов), Денислав Минчев, Александър Валиньо (80-Ибрахим Кейта)

Редактор "Екип на Петел",

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