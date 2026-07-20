ЦСКА се поклони пред паметта на двете деца на Славия

Снимка Фейсбук, ЦСКА

Футболистите и треньорският щаб на ЦСКА пристигнаха с червени рози на стадион "Александър Шаламанов", където от 19:15 часа се изправят срещу Славия в столичното дерби от първия кръг.

"Армейците" поднесоха цветята в памет на двете момчета от академията на „белите“, които загинаха на магистрала „Тракия“ преди няколко седмици. Отборът на Ратко Достанич ще излезе с черни екипи срещу ЦСКА, изразявайки още един път скръбта си към Мишо и Боби, пише Блиц.

"В знак на дълбока съпричастност и уважение, треньорският щаб и футболистите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на двете деца от Академия Славия.

В такива моменти футболът остава на заден план. Болката е обща, а загубата - непрежалима.

Поклон пред светлата им памет", написаха "червените".

Редактор "Екип на Петел",

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