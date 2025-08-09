ЦСКА се занули с Черно море и остава без победа

Булфото

ЦСКА и бронзовият медалист от миналия сезон Черно море не успяха да се победят и завършиха наравно при резултат 0:0 в дербито от четвъртия кръг на efbet Лига. По този начин „червените“ остават без успех след първите си четири мача от кампанията за първи път от сезон 2013/2014, когато записаха победа едва в петия кръг. След последния съдийски сигнал от трибуните се чуха и викове за оставка.

Мачът няма да се запомни с нещо наистина сериозно, защото чисти ситуации почти липсваха през всичките 90 минути. „Червените“ бяха по-активния тим, държаха топката и отправиха 15 удара към вратата на съперника, но само два от тях бяха точни и Пламен Илиев се справи с тях. Като цяло това бяха и единствените точни изстрели в двубоя, а столичани показаха за пореден път доста постна продукция, особено в атака, под ръководството на Душан Керкез.

Така ЦСКА остава на незавидната 11-а позиция в класирането с едва три точки от равенствата с Ботев Пловдив, Спартак Варна и това с Черно море, като вече изостава с шест от лидерите Левски и Лудогорец, преди техните мачове от кръга. Черно море продължава да бъде без загуба и събра осем пункта на третото място. В следващия кръг „червените“ ще търсят първи успех в гостуването си на коравия Арда в Кърджали, докато „моряците“ имат варненско дерби със Спартак на „Коритото“, предаде Гонг.бг.

