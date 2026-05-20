ЦСКА вдигна Купата след драма с дузпи

ЦСКА е новият носител на Купата на България по футбол. "Червените" ликуваха след изпълнение на дузпи, при които техният вратар Фьодор Лапоухов спаси два удара.

Преди това редовното време и продълженията завършиха 1:1. Леандро Годой откри резултата в 11-ата минута в полза на ЦСКА с глава, а в 47-мата Лукас Риан изравни също с глава.

Малко преди старта на срещата над София заваля пороен дъжд. Той не попречи на запалянковците на двата отбора да издигнат ефектни хореогравии минути след началото на двубоя.

Първата опасност бе пред вратата на "червените". В 4-ата минута Идриз се измъкна от бранителите на съперника и засече с десния крак подаване отляво, но не уцели добре топката и заради това не затрудни Лапоухов, който без проблем улови.

ЦСКА показа далеч по-голяма ефективност в 11-ата минута, в която откри резултата. Етоо центрира от фал, Киндриш изпусна Годой и Кошмара прониза с глава Милосавлевич.

Локо можеше бързо да възстанови равенството. В 16-ата минута пловдивчани комбинираха добре в половината на "черевните". Цварц се озова на стрелкова позиция и шутира, а Родригес подложи крак и изби в корнер над вратата. След неговото изпълнение Риан стреля с глава, а Лапоухов плонжира и спаси, пише Спортал.бг.

Пет минути по-късно ново центриране от фал на ЦСКА пак затрудни отбраната на Локо. Този път Брахими пробва да отбележи с акробатична задна ножица, но не улучи вратата.

Някъде тук пороят спря и над стадиона изгря слънце. В 25-ата минута "смърфовете" извършиха принудителна смяна - контузеният Иванов отстъпи мястото си на Лами.

Малко по-късно бранител в червено предприе рисков ход, тъй като блъсна в гърба Цварц при центриране от фал. Локо изяви претенции за дузпа, но реферът Гребенчарски остана играта да продължи.

В 44-ата минута Ебонг изведе Годой, нападателят на "червените" шутира, но Риан блокира удара с шпагат.

Втората част стартира отлично за Локо, който в 47-мата минута изравни. Попадението бе идентично на отбелязаното от "червените" - центриране от фал и удар с глава от непосредствена близост на Риян не остави шанс за реакция на Лапоухов.

Четири минути по-късно Мартино се пребори с Идриз, овладя топката и отправи диагонален удар от границата на наказателното поле покрай лявата греда. Секунди по-късно Цварц напомни за себе си с изстрел от 20 метра, който профуча опасно близо покрай вратата.

Изравнителното попадение посъбуди футболистте на Янев, които можеха отново да поведат в 58-мата минута. Тогава Пастор се озова очи в очи с Милосавлевич и отправи удар, но стражът спаси с дясната си ръка.

В 77-мата минута "червените" изпуснаха още едно много добро положение. То отново дойде след центриране от фал. Годой засече с глава, но този път прати топката над напречната греда. Секунди по-късно ЦСКА получи нарушение отдясно на сантиметри от границата на големия пеналт. След неговото изпълнение топката бе върната към Жордао, но ударът на португалеца от 18 метра не се получи и отиде в аут.

Последваха минути, в които отборите наблигнаха повече на борба и разправии, отколкото на футбол. Локо пък видиимо отпадна физически и все повече негови състезатели започнаха да получават схващания. Все пак в 90-ата минута Иту пробва да прехвърли Лапоухов от центъра, но вратарят на софиянци се върна навреме и улов топката.

Така се стигна до 95-ата минута, в която Киндриш изрита топката напред, резервата Перейра я спря с ръка и излезе сам срещу вратаря. Крилото пробва да шутира, защитник изби леко вдясно, но Годой я прати в мрежата. Първоначално Гребенчарски призна попадението, но след преглед с ВАР го отмени.

Това бе последната интересна ситуация в редовното време и срещата влезе в две продължения от по 15 минути.

Пъпрото по-интересно положение в продълженията дойде в 102-рата минута. Цварц се справи с Родригес и отправи много силен удар с левия крак, но над вратата.

ЦСКА отговори секунди по-късно. Шут на Етоо от двайсетина метра се спря в лявата греда.

Секунди след старта на второто продължение Локо изпусна златен шанс да поведе. Цварц изведе Лами очи в очи с Лапоухов, но вратарят спаси удара на нападателя.

В 116-ата минута Лапоухов отново демонстрира класа. Лами пропусна хитро за Цварц, таранът се справи с бранител на ЦСКА и си извоюва позиция за стрелба, но под ъгъл. Той се получи много сиилен, но стражът на "червените" изби в корнер.

При дузпите



1:1 Димитър Илиев - Лапоухов спасява

1:1 Бруно Жордао - Милосавлевич спасява

2:1 Лукас Риян

2:2 Макс Ебонг

3:2 Киндриш

3:3 Теодор Иванов

4:3 Жоел Цварц

4:4 Леандро Годой

4:4 Запро Динев - Лапоухов спасява

4:5 Джеймс Етоо

Стартови състави

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 4. Киндриш, 5. Павлов, 7. Идриз, 12. Али, 13. Риян, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 77. Цварц, 94. Иту

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 28. Питас, 9. Годой

