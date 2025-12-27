ЦСКА взе национал на Беларус

Снимка Сайт на ЦСКА

Ударната зимна селекция на армейците продължава.

Ръководството на ЦСКА официално обяви втория си зимен трансфер. „Червените“ подсилиха състава си с халфа Макс Ебонг, който пристига от казахстанския тим Астана. Полузащитникът е национал на Беларус и сложи подписа си под договор за срок от три години, съобщиха от клуба.

Футболистът е преминал успешно задължителните медицински прегледи, преди да парафира контракта си. 26-годишният Ебонг играе основно в центъра на терена и ще носи емблематичния номер 10 на гърба си.

Макс Ебонг е роден през 1999 година във Витебск. Кариерата му започва в школата на Шахтьор (Солигорск), където дебютира за мъжкия отбор на 19-годишна възраст. През 2020 година преминава в Астана. За казахстанския гранд той записва впечатляваща статистика от 177 изиграни мача, в които отбелязва 11 гола и прави 26 асистенции.

В националния отбор на Беларус халфът има записани 54 мача и 5 реализирани попадения, след като е преминал през всички младежки гарнитури на страната си.

С привличането на Ебонг, групата на беларуските футболисти в ЦСКА се увеличава. Той се присъединява към вратаря Фьодор Лапоухов, който вече е част от селекцията на „армейците“.

От клуба приветстваха новото попълнение с официално съобщение: „Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!“

