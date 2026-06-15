ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите

Стопкадър Фейсбук, ЦСКА

Стадион "Българска армия" ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб, похвалиха се от ЦСКА. Ирландската компания SIS Pitches - световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени - приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на спортното съоръжение.

В последните часове специални машини започнаха да "пришиват" снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на "Армията", които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата не спира и през тъмната част от денонощието, пише Спортал.бг.

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, "Армията" ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми.

Редактор "Екип на Петел",

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