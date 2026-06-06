ЦСКА започва подготовка в сряда

Снимка: Булфото

ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда), в 18:00 часа, обявиха от клуба.

Първото занимание на клубната база в Панчарево ще е открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Преди това – в 17:30 ч. старши треньорът Христо Янев ще отговаря на журналистически въпроси.

На 16 юни (вторник) тимът ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя, посочва БНР. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на „армейците“, които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн – ФК Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница. Летните контроли на ЦСКА: 20 юни – Динамо (Киев), Украйна 24 юни – Полесие (Житомир), Украйна 27 юни – Карабах, Азербайджан 3 юли – Марек Дупница Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!