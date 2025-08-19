Цъка бомба с имотите

Пиксабей

Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) показва, че България отчита най-ускорен темп на поскъпване на жилищата в целия Европейски съюз (ЕС) през 2025 година.

Това се случва в условията на рекордно ниски лихви по жилищни кредити и значителен ръст в обема на сделките.

През второто тримесечие на 2025 г. България се нарежда сред водещите пет страни в ЕС по ръст на продажбите на жилища. Само през юни сделките на пазара са нараснали с почти 7% спрямо същия месец на 2024 г., а общият годишен ръст на продажбите през второто тримесечие ни поставя на трето място в Европа.

Това оживление се подхранва от исторически ниски лихвени нива, които към средата на 2025 г. са около 2,43%. Нова тенденция е и рекордният обем новоотпуснати жилищни кредити – за юни те достигат близо 1 млрд. лева. За първите шест месеца общата сума на нови жилищни заеми възлиза на 4,7 млрд. лева, което е с 26% повече в сравнение с първата половина на 2024 г.

Икономистите от ИПИ алармират за „кредитна експанзия“, която постепенно се превръща в риск за българската икономика. Авторът на анализа Лъчезар Богданов подчертава, че банките „осигуряват горивото“ за ценовия растеж на имотите и увеличаването на потреблението.

Дългът на домакинствата към банките надхвърля 51 млрд. лева, с 20,8% ръст спрямо юни 2024 г. Жилищните кредити се увеличават с близо 27% на годишна база, а потребителските заеми – с около 14%. Новоотпуснатите потребителски кредити също нарастват, като само през юни са достигнали 874 млн. лева, което е с 23,4% повече спрямо същия период на миналата година.

Според експертите това силно кредитиране създава икономическа зависимост от банковия сектор и вътрешното търсене. При евентуално забавяне или спиране на кредитната активност, което те смятат за неизбежно, много икономически сектори могат да изпитат тежки корекции.

Нарастват и разрешителните за строеж, като през второто тримесечие те са с 9,5% повече спрямо същия период на 2024 г. В София този ръст достига почти 16%. За първото полугодие на 2025 г. увеличението на издадените разрешения в страната е близо 9%.

Цените на жилищата продължават да поскъпват двуцифрено, като през първото тримесечие ръстът е 15,1% на годишна база – вторият най-висок в ЕС след Португалия. При поглед към последните четири тримесечия, България е на първо място по темпове на растеж на жилищните цени.

Международните данни показват, че общата стойност на жилищните имоти в света към края на 2024 г. е 286,9 трилиона долара, с лек спад от 2,7% спрямо предходната година в доларово изражение. Въпреки това стойността в местна валута на много пазари нараства заради поскъпването и разширяването на жилищния фонд.

Китай, който държи 26% от световния пазар, отчита спад от 5,2% поради забавяне в строителството и понижаване на цените, а САЩ отчитат 5,1% ръст.

Европа формира около 25% от световната стойност на жилищата, макар да представлява само 10% от населението, докато Северна Америка държи 22% от стойността при 6% от населението.

