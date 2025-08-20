Цало Цалов се нуждае от още 40 000 евро, за да пребори рядка форма на рака
Цало Цалов вече месеци води битка с рядък и агресивен рак. След като благодарение на дарители започна лечение в Турция, сега са нужни още 40 000 евро, за да го завърши, разказва бТВ.
Лечението на Цало Цалов е в решаваща фаза. Към момента се повлиява много добре от терапиите.
"Туморните маркери, които показват за болестта как се влияе, в началото като дойдохме бяха 50 000 стойност, като нормата е 6,7. В момента са 200", разказа съпругата му - Христина Цалова.
Главният тумор и болките намаляват.
"Не ни казаха с точност размер, но ни казаха, че със 70% е намалял", допълва тя.
Сумата от 40 000 евро за завършване на лечението е непосилна за тях. И двамата не работят, за да може Цало да се лекува.
Двамата не спират да вярват, че ще се приберат у дома с добри новини.
Ако имате желание и възможност да помогнете със средства, начините са:
Банка: DSK BANK
IBAN: BG19STSA93000031786163
BIC: STSABGSF
Получател: Цало Лилов Цалов Основание:
Дарение за лечение на Цало Цалов
Revolut: 0884 950675 - Христиана Цалова
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG34BUIN95611000746472
BIC: BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Цало Лилов Цалов
