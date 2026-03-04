Цанко Цанков подобри световния рекорд в ледените води

Снимка Фейсбук

Феноменално постижение за наш изтъкнат спортист.

Цанко Цанков стана световен шампион по зимно плуване, след като буквално смаза конкуренцията на 450 метра свободен стил в Оулу, Финландия. Българският състезател не просто завоюва златния медал, но и записа името си в историята, поставяйки абсолютен световен рекорд в ледените води.

Цанков финишира първи с невероятното време от 5:16.86 минути, което се оказа напълно недостижимо за останалите 82-ма плувци, стартирали в дисциплината. Българинът демонстрира изключителна издръжливост и техника при смразяващи температури на водата.

На второ място, със сериозно изоставане от близо 8 секунди след шампиона, се класира италианецът Егор Тропеано.

Мениджърът на родния плувец също потвърди историческия мащаб на постигнатия успех.

„Най-бързо време в историята! Уникално плуване, уникално постижение. Повече от заслужен златен медал и силни аплодисменти от конкурентите и публиката в Оулу!“, сподели Ники Илиев в публикация в социалните мрежи.

Златното отличие идва само ден след друг голям успех за българския плувец във Финландия. Вчера Цанков завоюва и сребърен медал на 200-метровата дистанция, с което категорично затвърди статута си на един от най-добрите състезатели в света в дисциплините в открити и ледени води, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!