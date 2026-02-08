Цанко Цанков след трите медала от Световната купа: За първи път път плувах в толкова студена вода

Българският плувец Цанко Цанков се завърна с впечатляващ успех от Световната купа по зимно плуване в Полша. Той спечели два златни медала и един сребърен при екстремни условия. Той разказа повече за това как се плува в замръзнало море и каква е подготовката за подобни състезания в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.

„Това беше най-дългото разстояние в зимното плуване. Температурата на водата беше – 4 градуса, което е рекордно ниско за това място и най-ниската температура, при която може да се проведе състезание. За мен лично това беше първото плуване в толкова студена вода. Бях притеснен, защото никога не бях плувал при такава температура”, заяви Цанков.

