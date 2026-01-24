Кадър Фб, община Бургас

Отново гордост за Бургас и България!

Цанко Цанков спечели злато на 1000 м в Световната купа за зимно плуване в ледени води в Гдиня Нашият спортист преодоля дистанцията за 12:56.92 минути.

Утре му предстоят още два старта - да му пожелаем успех!

