Цанко Цанков спечели злато на 1000 м в Световната купа за зимно плуване в ледени води в Гдиня

24.01.2026 / 21:13 0

Кадър Фб, община Бургас

Отново гордост за Бургас и България!

Цанко Цанков спечели злато на 1000 м в Световната купа за зимно плуване в ледени води в Гдиня Нашият спортист преодоля дистанцията за 12:56.92 минути.

Утре му предстоят още два старта - да му пожелаем успех!

