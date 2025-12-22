Цънцарова: Срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир"

кадър bTV

редактор Веселин Златков

В началото на новата седмица журналистката Мария Цънцарова излезе с първи личен коментар за случващото се с нея. Във Фейсбук тя сподели съжалението си, че е подвела зрителите, че ще излезе пред тях в понеделник. От думите ѝ става ясно, че решението да бъде свалена от ефир е дошло изненадващо за всички в екипа.

Ето личната позиция на Цънцарова:

„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".

