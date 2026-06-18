Цънцарова: Стоичков стана собственик на морския имот на Доган

Булфото

Футболната легенда Христо Стоичков е придобил морския сарай на Ахмед Доган. Това става ясно от анонса на днешния брой на "Извън ефир" с водещ Мария Цънцарова.

Ето как от предаването рекламираха ефира си в социалната мрежа:



"? Как морски имот на Ахмед Доган стана собственост на Христо Стоичков?

? Как с един спорен подпис Ахмед Доган загуби контрола над собствения си обръч от фирми и имоти?

? Кои са нотариусите, които завериха подпис, за който графологична експертиза показва, че е фалшив?

Започваме в 18:30, на живо в сайта ни, в нашия канал в YouTube и за първи път в TikTok".

"Морският имот" на Доган вероятно е точно сараят му край Росенец, откъдето бившия лидер на ДПС беше изгонен миналото лято.

В анонса не се посочва кой ще бъде гост по темата, но е много вероятно това да е адвокат Веска Волева.

Тя беше наета от Сокола да брани интересите му. В края на май от пресцентъра на АПС изпратиха съобщение до медиите, подписано именно адв. Волева, в което се твърди, че Ахмед Доган е бил измамен и са му отнети имотите и участието във фирми. В съобщението се посочва и начинът, по който е станало това - чрез фалшифициране на подписа на Доган в документ до Агенцията по вписванията. С него са продадени дяловете му във фирма, като така е изгубил и имотите си. В схемата участвал и нотариус.

Летният сарай на Ахмед Доган в Росенец беше построен на мястото на бившата водна база в Росенец. Бившият почетен председател на ДПС дълги години изкарваше по няколко месеца в годината си в палата в Бургас, който се пазеше от охранители на НСО, а достъпът до него бе строго забранен. През 2024 година се оказа, че Ахмед Доган формално няма нищо общо със Сарая, който се води собственост на бившия транспортен министър от кабинета Орешарски - Данаил Папазов. Той зае страната на Пеевски и изгони Доган от резиденцията му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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