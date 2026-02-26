Цънцарова почна нова работа

Снимка Факултет по славянски филологии

Мария Цънцарова стана преподавател в курс "Политическа журналистика" във Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Климент Охридски", предаде OFFnews.bg.

"Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса „Политическа журналистика“. За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси.

Първата лекция предизвика изключителен интерес сред студентите и се превърна в разговор, който надхвърли рамките на стандартното лекционно време.

Вярваме, че „Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти", пише в страницата на Факултета.

Във видео в профила на Цънцарова тя споделя, че "в момент, в който беше решено да ме няма, вие ми показахте, че всъщност има смисъл да ме има".

В края на миналата година тя беше свалена от сутрешния блок на бТВ. Телевизионната водеща потвърди с публикация във фейсбук, че е свалена изненадващо от ефир. Малко по-късно бТВ излезе с позиция, в която посочи, че Цънцарова е уволнена.

