Цънцарова покани Сарафов в БТВ чрез „приятеля” му Кокинов

кадри bTV, Булфото

редактор Веселин Златков

В пореден дебат за съдебната власт и правомощията на и.ф. главен прокурор по bTV, водещата Мария Цънцарова направи отчаян, но и доста ироничен опит да доведе Борислав Сарафов в студиото. Тя поръча на един от гостите по темата - бившият прокурор Николай Кокинов, да му предаде лично нейната покана за интервю.

„Вие сте приятели, предайте му, като го видите”, заяви Цънцарова.

„Не сме точно приятели, но като имам възможност, ще му предам”, отвърна Кокинов.

Той коментира, че според него кой е главен прокурор всъщност не променя особено реалната обстановка в съдебната система.

„Аз не виждам драматична промяна. Дали ще е Сарафов, дали ще е Х или Y няма особено значение, делата си вървят, няма значение кой „кара влака” отгоре”, коментира бившият прокурор.

