Цънцарова призна по БТВ: АІ ми написа въпросите

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Не бива да се доверяваме на АІ никога на 100%, поне на доминиращия в момента, който е основан на големите езикови модели. Тожй винаги дава отговор, но това не значи, че отговорът е верен и базиран на реалността, това каза по bTV Иво Емануилов, изследовател на изкуствения интелект.

„Трябва да се пазим да предаваме човешки качества на изкуствения интелект, защото той няма такива” , подчерта той в сутрешния блок на телевизията.

„Как така, той се шегува, когато го помолим с чувство на хумор, той го прави”, възрази водещата Мария Цънцарова. Още в началото на интервюто тя призна, че по изключение е подготвила въпросите си за интервюто с помощта на изкуствен интелект, за да разбере и какво има той да пита хората за себе си.

Емануилов призна, че АІ успява да се шегува, защото е обучен от огромно количество данни, които показват и какво хората приемат за хумор. Той каза също, че сегашният изкуствен интелект се затруднява с математически задачи, защото е основан на статистически принципи, а не на логични.

Специалистът беше категоричен, че АІ е добър помощник, но не е добър психолог или съветник по лични въпроси. Той обаче се приема за такъв, защото отговаря това, което човек иска да чуе. Емануилов каза също, че по ирония на съдбата най-застрашените да изгубят работата си заради изкуствения интелект са програмистите, неговите създатели, защото ги превъзхожда във възможностите за писане на код.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!