Цънцарова с остра позиция за вътрешния чат на БТВ и младежа с чашата

Кадър БТВ

Журналистката и водеща на предаването "Извън ефир“ Мария Цънцарова излезе с официална и остра позиция относно разразилия се скандал със създателя на проекта "Диагноза България“ Мартин Атанасов, чието участие в предаването "Лице в лице“ по bTV беше отменено. Тя реагира категорично срещу методите на управление в медията, след като блогърът публикува кадри от вътрешен чат, разкриващи налагането на лична забрана за достъп до ефира. Ето какво написа тя, цитира Plovdiv24.bg:

Журналистическите стандарти и грижата за обществения интерес са основните аргументи, върху които трябва да стъпва професионалната дискусия във всяка редакция. Когато редакционната политика в една от големите медии в България се определя със силовашки решения, наложени с унизително отношение към журналисти с дългогодишен опит, наистина е време мълчанието да свърши и чашата да прелее.

Сега е моментът ние, журналистите от всички медии да си дадем сметка, че имаме обща кауза и заедно да защитим професията си и смисъла от това да ни има.

Извън ефир сме съгласни с указанията от вътрешния чат на bTV Новините - място за важните теми и гости има. Мартин Атанасов, който отново свърши работата на държавни институции, беше поканен в "Извън ефир" веднага, щом научихме за проекта му, което направиха и колегите от редица други медии и онлайн издания, както и двете национални телевизии БНТ и Нова. Линкът към интервюто ни с Мартин Атанасов е в коментарите. Изключително сериозен обществен проблем е обаче, когато темата е забранена за зрителите на една от големите телевизии в България.

Припомняме, че скандалът се разрази, след като блогърът и създател на картата "Черна писта“ Мартин Атанасов обяви публично, че настоящият директор на новините, актуалните предавания и спорта на bTV Асен Иванов лично е забранил неговото гостуване. Атанасов сподели в социалните мрежи екранни снимки, за които твърди, че са от вътрешен служебен чат на медията и са обвързани с планираното му участие в "Лице в лице“ на 7 юли, където е трябвало да представи новата си платформа за сигнали за злоупотреби в българското здравеопазване. По думите на блогъра, малко преди ефира той е бил информиран, че поканата му отпада, а темата ще бъде коментирана с друг гост.

На публикуваните от него изображения се вижда текстово съобщение от потребител с името Асен Иванов, в което е записано: "Този с чашата ли... никога (...) Да ходи в извън ефир. Може да го скрийншотнете и сложите в Фейса. Този няма да стъпи в ефир на bTV, докато зависи от мен.“ Автентичността на тези кадри от служебната комуникация към настоящия момент все още не е потвърдена чрез независима проверка.

Мартин Атанасов коментира, че никоя медия не е длъжна да го кани в програмата си и никой не му дължи задължителен ефир, но настоява, че има огромна граница между легитимно редакционно решение и налагане на субективна лична забрана. Той допълва, че в bTV работят качествени журналисти и продуценти, които реално са искали темата да бъде представена на зрителите. Според него истинският проблем възниква тогава, когато еднолично разпореждане на шефа на новините Асен Иванов спира ключов обществен разговор по тема, засягаща пряко всички български граждани в ролята им на пациенти, лекари, данъкоплатци и граждани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!