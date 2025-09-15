Цънцарова се изложи на въпроси за 7 клас

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Интересен експеримент проведоха в сутрешния си блок bTV на 15 септември. Те решиха да направят малък тест на зрителите, като им поставят три въпроса от Националното външно оценяване след 7 клас по Български език и литература.

Водещата Мария Цънцарова също трябваше да отговоря на тях. Тя обаче направи нещо, което озадачи зрителите. Вместо да използва собствените си знания, журналистката реши да пита ChatGPT какво са антонимите и условно наклонение.

Защо на Цънцарова ѝ трябваше изкуствен интелект за въпросите от „малката матура”, не стана много ясно. Тя обаче откри, че на ChatGPT не може да се вярва, когато става въпрос за литературни въпроси.

В отговора си за разказа „Косачи” на Елин Пелин AI намесил и Бай Ганьо. Водещата отбелязала, че това е грешка, а ChatGPT си признал, че го добавил, защото му се сторило подходящо.

