Цънцарова тръгна да пуска тото, Пепи Бакърджиев я спря

Интересен диалог на тема тото си проведоха водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова и спортният журналист Петър Бакърджиев. При отсъствието на Злати Йочев, тя трябваше да участва и прословутата раздумка с колегите.

Всичко тръгна от това, че проф. Рачев разказа любопитната история, че жена в САЩ попитала изкуствения интелект за числата от лотарията и така спечелила около 100 000 долара.

„Ама това преди или след концесията на тото, че е важно”, така Бакърджиев с усмивка върна разговора към българските теми.

В този момент Цънцарова се вдъхнови, че и тя ще пита изкуствения интелект за печелившите числа, но после ѝ хрумна по-добра идея.

„Не ми беше хрумвало, че ако някой приятел стане концесионер на тотото, мога да го питам за числата”, заяви грейнала водещата.

„Няма да ти е приятел. Ако съдим какво се чува, концесионерът няма да ти е приятел”, попари ентусиазма на колежката си спортният журналист.

