Цар Симеон II се сдоби с нова кола

Осем години по-късно – царският избор отново е Rexton" - съобщиха от официалната фейсбук страница на вносителя на KGM за България, Ратола Корп, пише https://dizzyriders.bg.

"Н.В. Цар Симеон II смени своя верен Rexton G4 с чисто нов Rexton G5, индивидуално конфигуриран и специално доставен от официалния вносител на KGM за България. Ключовете на луксозния корейски SUV бяха връчени тържествено от Президента на Ratola – д-р Васил Баров, а ситният дъжд над двореца Врана, съпровождащ момента, се превърна в естествен водосвет – тиха небесна благословия за новия автомобил и пътя пред него. Негово Величество прие своя Rexton с внимание към всеки детайл и с ясно изразено удовлетворение от избора си." - допъват от Ратола Корп.

Rexton G5 е с 4 цилиндров 2.2L e-XDi дизелов мотор, 202 к.с и 441 Nm.

Среден кобиниран разход от 8.1/100 км и възможност за теглене до 3500 кг.

