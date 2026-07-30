Църковен съд разследва архимандрит Никанор за 1 000 000 евро

Кадър Нова Тв

Църковният съд образува дело срещу архимандрит Никанор от Гигинския манастир след получени сигнали за опит за разкол и установена липса на оправдателни документи за разходвани 1 000 000 евро, съобщават от телевизия NOVA. Духовното лице е с наложено наказание "аргос", което му забранява да служи за срок от 15 дни, а напрежението в Българската православна църква се задълбочава след открити критики на Никанор към новоизбрания патриарх Даниил.

Конфликтът между архимандрит Никанор и висшето духовенство ескалира през последните дни, след като през профилите си в социалните мрежи духовникът открито критикува патриарха, определяйки го като "кремълски агент".

"Той няма нищо общо с това, което сме свикнали да виждаме като патриарх. Има една обществена болка, която не трябва да я свеждаме само до някакъв личен конфликт" , посочва архимандритът в своя позиция.

След проведено заседание в митрополията, посланията му са изтълкувани като директен опит за разделение на църковната общност. Иконом Владимир Дойчев от столичния храм "Св. Наум Охридски" коментира действията му остро: "Той проповядва революция и създаването на нова църква. Вие давате ли сметка какво означава нова църква".

Според архиерейския наместник на Трънската духовна околия иконом Стилян Табаков, от митрополията не са успели да връчат на Никанор ревизионния акт за наложената сума. Проверката е установила, че липсват оправдателни документи за около 1 000 000 евро, пише dunavmost.com.

"Църквата няма проблем с него, той има проблем с църквата" , категоричен е Табаков.

В своя защита архимандрит Никанор не отрича липсата на документация, но посочва реално извършената строителна дейност като доказателство за вложените средства. "Да, не сме събирали документи, но имаме нещо, което е налице - отивате в Смиров дол и виждате един огромен манастир. Влизате в нашата църква "Св. Кузма и Дамян" и я виждате изцяло реставрирана. Не е 1 милион евро, това са 5 милиона евро" , обяснява духовникът.

Наложеното наказание "аргос" от 15 дни предизвика допълнителни полемики. В социалните мрежи Никанор обвърза санкцията с приемането на група украински деца в Гигинския манастир. Тази теза беше категорично отхвърлена от иконом Владимир Дойчев.

"Това е абсолютна лъжа. Той е санкциониран не защото води дечица, а защото не е взел благословение. Разбира се, че никой не би забранил на украински деца да отидат в манастира. Това е опит Никанор да бъде прикрит зад децата" , заявява Дойчев.

Предстои казусът да бъде разгледан от Църковния съд, чиито върховни правомощия се упражняват от Светия синод на Българската православна църква. Според православния богослов д-р Десислава Панайотова процедурата ще следва стриктно канона: "Водещи са църковните правила и канони, уставът на БПЦ, както и документите и наредбите, според които се извършват заседанията и разглеждането на делата".

Редактор "Екип на Петел",

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