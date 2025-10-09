Църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново остава затворена за посетители

Снимка: Пиксабей

През последния час е отчетен спад с 9 см на Янтра – актуалната стойност е 4.56 м, съобщава във фейсбук профила си кметът на Велико Търново - Даниел Панов. Реката достигна своя пик в града около 7:30 ч. тази сутрин с ниво 4.65 м.

Тъй като водата е блокирала външния вход на църквата „Св. 40 мъченици“, тя остава затворена за посетители.

Продължават дежурствата както на екипите от Община Велико Търново, така и на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Няма риск от наводнени улици и къщи в ниските части на града – критичната стойност е 5.50 м, допълва великотърновският кмет.

В Килифарево река Белица е спаднала с 50 см за три часа и вече е с ниво 1.51 м. Понижава се и нивото в Дебелец.

Даниел Панов е разпоредил на кметовете и кметските наместници да огледат обстойно всички мостови съоръжения. И във Велико Търново, и на територията на общината – след намаляване на нивата на реките, ще започне премахването на наносите, влачени от високите води, пише още той.

