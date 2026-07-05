Църквата почита Свети Атанасий! Мързелът днес носи бедност, споделянето - просперитет и изобилие в дома

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На 5 юли православната църква почита свети Атанасий Атонски – един от най-значимите православни монаси и основател на Великата лавра в Света гора през X век.

Роден в Трапезунд, той посвещава живота си на монашеството и утвърждава общожитийния начин на живот в манастирите. Смята се за един от най-влиятелните духовни водачи в историята на православието, пише бТВ.

В народната традиция денят се нарича летен Атанасовден и се свързва със свети Атанас, който според вярванията е покровител на планините, стадата и пастирите.

Празникът бележи преполовяването на лятото и началото на усилената жътва. Вярва се, че жътварят с „лека ръка“ трябва да започне да започне прибирането на реколтата на този ден. Първият сноп се връзва с червен конец, благославя се за берекет и се откупува с пари.

Според народните вярвания на този ден светецът облича кожуха и тръгва да вика зимата, с което символично се отбелязва, че след най-големите летни горещини денят постепенно започва да намалява.

В много райони на страната хората стават рано, за да посрещнат изгрева, вярвайки, че първите слънчеви лъчи носят здраве и сила. Организират се курбани за здраве, а в някои населени места се правят общоселски събори и се раздава осветена храна.

Празникът е особено почитан от овчари, пастири и земеделци, които отправят молитви за здравето на хората и животните, както и за добра реколта.

Зимният Атанасовден се отбелязва на 18 януари и е посветен на свети Атанасий Велики – един от най-видните защитници на християнската вяра през IV век и Александрийски патриарх.

В народния календар двата празника имат различна символика. Зимният Атанасовден е свързан с края на най-студения период. Според поверието тогава светецът съблича кожуха, яхва белия си кон и казва: „Иди си, зимо, идвай, лято“.

Какво не бива да правите днес?

Мързелът или губенето на време на този ден може да донесе бедност и трудности.

Да обвиняваш живота, да се униваш или да се оплакваш от съдбата си е лоша поличба.

Какво е позволено да се прави?

Вярвало се е, че щедрото споделяне на този ден проправя пътя към изобилие и привлича просперитет и изобилие в дома.

На Атанасовден имен ден празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Наско, Наса, Танас, Тинка, Таньо производните им.

Редактор "Екип на Петел",

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