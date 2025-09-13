Църквата почита днес един светец

снимка: Булфото

Честваме паметта на свети Корнилий Стотник и предпразненството на Въздвижение на светия Кръст Христов.

Свети Корнилий бил римски стотник, офицер от Италийския полк. Живеел в град Кесария Палестинска, където било и седалището на римския управител на страната. Бил езичник, но повярвал в единия истински Бог, както вярвали юдеите, т.е. станал "прозелит" ("пришелец" във вярата), макар още да не изпълнявал юдейските обреди. За всичко това се говори в книгата "Деяния на светите апостоли". Според нея Корнилий бил богобоязлив, както и целият му дом, правел много милостини на народа и винаги се молел на Бога. Затова и Бог му дал чуден начин на обръщане към вярата в Христос.

Веднъж по време на гореща молитва Божи ангел му известил, че неговите молитви и милостини са угодни на Бога, и му заръчал да изпрати хора в град Йопия (сега Яфа или Яфо в Израел) и да повика оттам апостол Петър, а после да изпълни всичко, което този апостол му каже. По същото време и на апостол Петър във видение му било съобщено да не се колебае да приема в Църквата и езичници, защото не бивало да смята за нечисто онова, което Бог е очистил. И когато пристигнали пратениците на Корнилий, апостолът разбрал смисъла на получената препоръка. Без да се двоуми, той станал, отишъл в Кесария и проповядвал на Корнилий и всички останали хора в дома му. Докато още проповядвал, над тях слязъл Светият Дух и те започнали да говорят на разни езици и да величаят Бога. Всички били кръстени в името на Иисус Христос. Това било първото приемане на неюдеи в Църквата, която по начало е предназначена да обхване целия свят, всички народи.

Свети Корнилий по-късно станал проповедник на Христовата вяра в Мала Азия, живял праведно и се упокоил в края на първи век в дълбока старост.

Този ден е и предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов.

