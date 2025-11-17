Църквата почита светец, чието име означава "буден"

Булфото

На 17 ноември православната църква почита свети Григорий Неокесарийски.

В III век, когато християнството все още се борело да излезе от сенките на гоненията, в малоазиатския град Неокесария се появява личност, която променя историята на мястото до неузнаваемост.

Името му е Григорий, а по-късно светът ще го познае като Григорий Чудотворец.

Григорий е роден около 213 г. в богато и уважавано езическо семейство и до кръщението се наричал Теодор. Бъдещето му изглеждало предопределено – добро образование, обществено положение, живот според традициите на времето.

Но съдбата го поема в различна посока, когато попада в прочутия духовен и философски център – Кесария в Палестина.

Там той среща един от най-влиятелните богослови – Ориген. Под неговото ръководство Григорий се потапя в християнската философия и постепенно приема вярата не просто като духовен избор, а като мисия.

След дългогодишно обучение Григорий се завръща в родната Неокесария. В целия град имало едва 17 християни. Въпреки това той приема да стане техен епископ. И започва работа, която на пръв поглед изглежда невъзможна. Но именно тук започват историите, които по-късно ще го превърнат в легенда.

Според ранните християнски извори Григорий притежавал дар да извършва чудеса – изцеления и избавяне от бесове. Затова е известен и като Григорий Чудотворец.

Постепенно в Неокесария останал само един езичник, а целият град станал християнски.

Св. Григорий умира около 270 г. и става символ на това как един човек може да преобрази цяла общност чрез убеждение, духовна сила и личен пример.

Името Григорий произлиза от гръцки и означава „буден” или „бодър”. Името се свързва с глагола gregorein – „да бдя”, „да се будя”.

Имен ден на 17 ноември празнуват Григорий, Григори, Григория и техните производни, предаде бТВ.

