Църквата почита светица, покровителка на майките! Има поверия

снимка: Фейсбук, Българска православна църква

На 9 декември църквата отбелязва зачатие на света Анна, майката на Богородица и баба на Исус Христос.

Празникът се свързва с майчинството, семейството и покровителството на девици и вдовици, както и с народни поверия за защита от зли сили.

По стар стил св. Анна се пада на 22 декември, денят на зимното слънцестоене. Нощта срещу празника е най-дългата нощ от годината. Подобно на Еньовден, когато е най-дългият ден заради лятното слънцестоене, и този ден е изпълнен с много мистика.

Момите се събирали още по светло по домовете и пазели дома от магии. След залез слънце никой не излизал, особено мъжете, да не ги омаят самодивите.

Плътно се затваряли помещенията на добитъка, да не „пощръклее”. Вярвало се, че през нощта бродят вещици, врачки, а направените зли магии хващат. На някои места мъжете палели говежди тор пред вратата, да предпазят дома от магия и уроки.

Също като Игнажден и зимният празник на света Анна е ден, в който се гадае с „полазник” – първият човек, който прекрачи прага. Ако е мъж, ще се раждат повече мъжки животни. Ако е добър и здрав човек – такава ще е и годината, предаде бТВ.

Имен ден имат Анна, както и производните на името като Яна, Янка, Анелия, Ана, Ани.

