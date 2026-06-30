Цацата по морето удари 5 евро
Кадър БНТ
Любима храна на туристите поскъпна.
Бързата храна и напитките отчитат най-сериозно поскъпване по курортите на българското Черноморие през настоящия летен сезон, съобщават от "24 ЧАСА".
Според ресторантьорите основните причини за новите цени в менютата са увеличените разходи за наеми и хроничният недостиг на персонал, който принуждава собствениците на заведения да вдигат значително възнагражденията на служителите си.
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