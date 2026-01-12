Цеко Минев обяви 6-годишен монопол на ски стартовете в България

Кадър Ютуб

БФ Ски и ФИС "централизират" правата, докато Банско води тежка битка с климата за Световната купа този уикенд

България е подписала дългосрочен договор с Международната федерация по ски (ФИС), който гарантира провеждането на стартове от Световната купа по алпийски ски и сноуборд в страната за следващите шест години. Новината съобщи председателят на Българската федерация по ски (БФСки) Цеко Минев по време на последната пресконференция преди стартовете в Банско този уикенд.

Споразумението е част от новата политика на ФИС за "централизация на медийните права", което на практика прекроява календара и финансовите потоци в зимните спортове.

"Договорът почва от следващата година. През сезон 2027/2028 ще имаме старт от алпийските ски, а в другото време или сноуборд Световна купа, или женски стартове. В период от 6 години това нещо е гарантирано", заяви Цеко Минев, цитира БГНЕС и Дунав мост.

Този ход осигурява предвидимост, но и поставя страната в ситуация на задължително домакинство, независимо от икономическата конюнктура. Минев подчерта, че критериите са "много високи" и решенията вече не зависят от желанието на местните федерации, а от централните комитети на ФИС. Това на практика изключва курорти като Боровец и Пампорово от големи форуми на този етап, въпреки че федерацията "винаги ги е поставяла на картата".

Докато федерацията чертае планове за десетилетието, организаторите в Банско са изправени пред бруталната реалност на климатичните промени. Рейс директорът Виктор Гичев призна, че подготовката на трасето е била на ръба.

"Температурата днес горе беше -15, -17 градуса, което беше единственият прозорец да вкараме вода в снега, за да има равни условия за всички", разкри Гичев.

Технологията с инжектиране на вода и денонощното производство на изкуствен сняг са спасили домакинството, но повдигат въпроси за устойчивостта на подобни събития в бъдеще. Трасето на "Бъндерица" е готово за паралелния гигантски слалом, който ще се проведе в събота и неделя (17-18 януари).

"Всичко или нищо" за олимпийските квоти

Тазгодишният старт в Банско е критичен за българските сноубордисти. Състезанието е последен шанс за спечелване на квоти за Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

Надеждите са насочени към звездата Радослав Янков, както и към младите таланти Тервел и Малена Замфирови, Петър Гергьовски и Александър Кръшняк.

"Ще стискаме палци за някоя победа или подиум. Радо Янков за малко не се качи на подиума в Швейцария", коментира Минев, поставяйки висок залог върху представянето на националите.

Генералният секретар Георги Бобев уточни сложната аритметика на квотите: "На 19 януари трябва да излезе последната ранглиста. Има 7 италианци и 6 австрийци, от там ще отпаднат състезатели със сигурност, което отваря шанс за нашите".

Стартовете в Банско ще съберат 127 сноубордисти от 20 нации, а събитието ще се предава пряко от над 20 телевизии.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!