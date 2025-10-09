Цекулова: Религията далеч не е най-големият проблем за образованието

Кадър Нова нюз

"Религията далеч не е най-големият проблем на този законопроект".

Това мнение изказа пред БНР Надежда Цекулова от Българския хелзинкски комитет за приетите на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищно образование.

Гласовете "против" бяха 3, а тези "въздържал се" - 28. Законопроектът въвежда новия учебен предмет "Добродетели и религия", също се засягат въпроси, свързани с езиковата подкрепа на деца, които не владеят достатъчно български език, по-честа атестация на учителите, кметовете ще имат забрана да обявяват почивни дни за децата в случай, че това се налага и други.

"Това е само капка в морето. Страшно афектирана съм от глупости, които прочитаме в този законопроект. От месеци – откакто този законопроект беше публикуван в навечерието на 24 май, се опитваме по всячески цивилизовани начини да водим един публичен диалог, в който да обясняваме както на институциите, така и на депутатите, така и на своите съгражданите, на които не им е работа да четат законопроекти, че всъщност в този законопроект, за съжаление, са вложени ужасно много механизми, които намаляват възможностите за взаимодействие на родителите с образователната система, създават изключително тревожни възможности за произвол както от страна на директорите към учителите и децата, така и от страна на учителите към децата, орязват механизмите, през които родителите могат да защитават децата си в кризисни ситуации. В същото време този законопроект предлага едни пожелателно формулирани добри намерения", обясни Цекулова в интервю за предаването "Преди всички".

Според нея големият проблем на този законопроект е, че той променя ценностната основа на образователната система. По думите ѝ с тези промени в закона напредъкът е задраскан, т.е.:

"Ние казваме: "Не, ние изобщо няма да се занимаваме с подкрепата, ние трябва да ги санкционираме тези деца, защото само това ще ги направи хора. И когато не можем да санкционираме децата, трябва да санкционираме родителите". Това гласуваха вчера депутатите".

Проблемите далеч не се изчерпват с това дали философията на образованието да е либерална или консервативна, смята Надежда Цекулова и добави: "В момента тя става авторитарна".

Според нея се връщаме в модел на образованието от преди 1989 г. За нея това е недопустимо през 2025 г. и няма да работи за днешните деца.

"Родителите трябва да разберат, че са останали последната крепост пред бъдещето на децата си", каза в заключение тя.

