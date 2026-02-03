Цели две години без реакция за опасно дърво в Пловдив

Редактор: Недко Петров

Четири паднали дървети предизвикаха щети по коли в пловдивския квартал „Кючук Париж“. Едната от тях е на Антон, който е слиза в 6 сутринта и вижда на мястото три пожарни.

Самото дърво бе паднало изцяло върху колата ми. Добре е, че не се случи малко по-късно, тъй като в 7:00 часа щях да съм в колата с детето и да го карам на градина. Не ми се мисли тогава какво щеше да стане, каза мъжът.

Пред камерата на бТВ застана и собственик на друга пострадал автомобил - Стефка Петрова.

Таванът на колата ми е смачкан и пробит. Едното стъкло, виждате, че цялото е смляно. За инцидента разбрах от един съсед, който ми се обади и ми каза, че в 5:30 часа са дошли от пожарната и полицията, разкри Стефка.

Някъде до 10:30 часа продължи цялата процедура тук с рязане на клоните, и сме благодарни, че хората от пожарната си свършиха много професионално работата. След това дойде един кран, който освободи по-дебелите клони от ствола на дървото, които бяха останали, и повдигна тежките клони, за да може да се освободят колите и да ги паркират на друго място, добави тя.

Хората разкриха, че опасните дървета са на 64 години. През 2024-та са подали сигнал в общината, но не са предприети действия. Те са наели адвокат и ще настояват да получат обезщетение за нанесените щети.

