Целият състав на ОДМВР в Бургас е на крак, издирват под дърво и камък избягалия каналджия

Служителите на Областната дирекция в Бургас са мобилизирани не само заради празничното шествие по повод 24 май и предстоящите тази вечер абитуриентски балове, а и за да издирят възможно най-бързо избягалия каналджия от случая, за който тази сутрин ви разказахме.

По информация на Флагман.бг полицаите в момента претърсват всяко кътче на града, за да установят престъпника. Прегледано е огромно количество от видеозаписи на общински и частни камери, разположени в района. Предстои да бъде извършен разпит на мигрантите, които са били в мерцедеса, както и на евентуални свидетели на случилото се.

"Работи се по всички версии. Установява се в коя посока е поел след катастрофата. Претърсва се всеки ъгъл на града и се проверяват съмнителни лица", посочи източник на Флагман.бг от силовото ведомство.

Припомняме, че зрелищната каскада стана рано сутрин, малко след 04:30 ч., когато след гонка от улица „Струга“ към бул. „Никола Петков“, мерцедесът със софийска регистрация падна пред входа/изхода на подлеза, който свързва комплексите "Зорница" и "Изгрев".

Водачът не се съобразил с полицейските разпореждания, а през бул. „Никола Петков" буквално е хвърчал с бясна скорост, като малко преди кръстовището с ул. "Атанасовско Езеро", се блъска в оградителните мантинели и падна пред подлеза. След това водачът напуска местопроизшествието, изоставяйки в Мерцедеса трима чужденци - мигранти, определящи се като мароканци.

