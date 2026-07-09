Цената на бензина падна до 1,43 евро в София

Стопкадър бТВ

Засега пазарът остава спокоен – днес средната цена на бензина е 1,48 евро за литър, а на дизела – 1,52 евро за литър. На една от бензиностанциите в София цените са 1,43 евро за бензин и 1,48 евро за дизел.

„Малко тръгна надолу, но сега пак ще се качи, сигурно, ако затворят протока“, казва шофьор.

„Бързо се вдигат цените, след това бавно падат, когато намалее цената на петрола“, коментира пред бТВ друг шофьор.

Преди началото на войната бензинът и дизелът се продаваха за 1,26 евро и 1,29 евро за литър. След това започна поскъпването, по данни на fuelo.net.

На 1 април 2026 г. бензинът вече струваше 1,47 евро, а дизелът – 1,68 евро. На 1 май 2026 г. цените бяха още по-високи – 1,50 евро за бензин и 1,79 евро за дизел.

На 1 юни 2026 г. цените бяха съответно 1,55 евро за литър бензин и 1,69 евро за литър дизел.

Пазарът, въпреки размяната на удари, остава спокоен.

„Промяната е, когато ескалира по отношение на удари върху инфраструктурата на страните от Залива – Катар, Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия. Ако петролната инфраструктура на някои от тези страни бъде ударена, това абсолютно изхвърля тезата, че ситуацията приключва, и вече може да видим цени на петрола като 90-100 долара“, посочва експерт.

Търговци на горива не очакват сегашната ситуация в Близкия изток да доведе до поскъпване на колонките у нас.

„Българските бензиностанции очакваме да реагират в средата на другата седмица, ако се повишат цените на едро“, казва представител на търговците на горива.

Петролът скочи с 5 долара след размяната на удари между Вашингтон и Техеран, след което поевтиня.

„Всичко зависи от това дали не сме в поредния рунд на просто размяна на няколко удари в рамките на ден, два, три и всяко чудо за три дни“, казва Цветослав.

Очакванията са, ако няма нова ескалация, цената да остане между 70 и 75 долара за барел.

Редактор "Екип на Петел",

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